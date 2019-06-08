سوبر كورة.. أجيال صنعت مجد الكرة المصرية قاريا ودوليا.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل المنتخب المصري أكبر رصيد من حيث التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية بعدما حصد اللقب 7 مرات من قبل، وكان آخرها التتويج بالثلاثية التاريخية ثلاث مرات متتالية نسخ 2006 و2008 و2010، وهو الجيل الذي وضع أنصع بصمة في تاريخ الأجيال التي توالت على تمثيل الفراعنة. Advertisements لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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