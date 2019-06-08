- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مكة محمد صلاح من المهد إلى صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت مكة محمد صلاح ابنة الفرعون المصري نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، الأضواء خلال الفترة الأخيرة من أبيها، وأصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية خاصة مع ظهورها إلى جانب والدها أثناء التتويج بأكثر من لقب في الفترة الأخيرة مع ليفربول .
مكة كانت شاهدة على رحلة النجاح الكبيرة في مسرية أبيها منذ التألق مع روما وحتى حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والتتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي.
الخليج 365 يسلط الضوء على حياة مكة محمد صلاح من المهد إلى الصور الأخيرة التي ظهرت خلالها مكة ذاهبة بصحبة والدتها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك .
عيد ميلاد مكة
مكة
مكة في الأنفيلد
مكة في سن صغيرة
مكة في صلاة العيد
مكة في ملعب ليفربول
مكة محمد صلاح
مكة وصلاح
مكة ومحمد صلاح
مكة
مكه 5
مكه
كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. مكة محمد صلاح من المهد إلى صلاة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.