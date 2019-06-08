شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مكة محمد صلاح من المهد إلى صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت مكة محمد صلاح ابنة الفرعون المصري نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، الأضواء خلال الفترة الأخيرة من أبيها، وأصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب من جانب الجماهير المصرية خاصة مع ظهورها إلى جانب والدها أثناء التتويج بأكثر من لقب في الفترة الأخيرة مع ليفربول .

مكة كانت شاهدة على رحلة النجاح الكبيرة في مسرية أبيها منذ التألق مع روما وحتى حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول والتتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي.

الخليج 365 يسلط الضوء على حياة مكة محمد صلاح من المهد إلى الصور الأخيرة التي ظهرت خلالها مكة ذاهبة بصحبة والدتها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك .



عيد ميلاد مكة



مكة

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مكة في الأنفيلد



مكة في سن صغيرة



مكة في صلاة العيد



مكة في ملعب ليفربول



مكة محمد صلاح



مكة وصلاح



مكة ومحمد صلاح



مكة



مكه 5