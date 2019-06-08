شكرا لقرائتكم من مشكلة الى أخرى... نيمار أمام الشرطة بسبب نشره صوراً لمن تتهمه بالاغتصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريو دي جانيرو - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 7 يونيو 2019 / 22:06

تفاقمت مشاكل النجم البرازيلي نيمار، إذ استدعي الى مركز شرطة ريو دي جانيرو الخميس للاستماع الى إفادته في تحقيق حول ما إذا كان قد انتهك القانون بنشره صورا حميمة لعارضة الأزياء التي تتهمه بالاغتصاب.



ودخل نجم باريس سان جرمان الفرنسي الى مركز الشرطة للدفاع عن نفسه وهو على كرسي متحرك بعد أن تعرض قبلها بليلة الى التواء في كاحله خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد قطر استعدادا لكوبا أميركا، ما سيحرمه من خوض البطولة القارية.

وبعد خروجه من مركز الشرطة، أعرب أغلى لاعب في العالم عن امتنانه للدعم الذي حظي به من مشجعيه، مضيفا أمام حشد كبير من وسائل الاعلام "شعرت بحب كبير".

أما محاميته مايرا فرنانديش، فكشفت "لقد قدمنا إفادتنا من أجل توضيح ما علينا توضيحه. لدينا ثقة كاملة بأننا سنثبت براءة موكلي".

وتشكل الإصابة التي تعرض لها نيمار ضربة قاسية جدا للبرازيل التي تستضيف بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية اعتبارا من 14 حزيران/يونيو الحالي.

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وكشف باريس سان جرمان الخميس في حسابه على تويتر أن نجمه البرازيلي "يعاني من التواء شديد في الرباط الجانبي الخارجي لكاحله الأيمن"، وسيتم "إعادة تقييم وضعه من قبل القسم الطبي للنادي في غضون الساعات الـ72 المقبلة".

ولا يبدو أن هناك نهاية لمشاكل نيمار (27 عاما) الذي عاد الى الملاعب في أواخر نيسان (أبريل) الماضي، بعدما غاب عن صفوف سان جرمان لنحو ثلاثة أشهر بسبب إصابة في مشط القدم اليمنى، مشابهة لإصابة مماثلة تعرض لها في الموسم الماضي وأبعدته أيضا لفترة طويلة عن الفريق.

وشهد موسم نيمار مشاكل على صعيد الانضباط والسلوك ساهمت في سحب شارة قيادة المنتخب البرازيلي منه، اذ دخل في إشكال مع أحد مشجعي فريق رين بعد نهائي كأس فرنسا ما أدى الى إيقافه ثلاث مباريات محليا.

كما تعرض للإيقاف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية انتقادات حادة وجهها الى الحكام على خلفية خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في إياب الدور ثمن النهائي (2-صفر ذهابا في إنكلترا)، بعد احتساب ركلة جزاء لفريق "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة من اللقاء في باريس.

ثم جاءت تهمة الاغتصاب لتزيد من محن لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي يزعم بأن السيدة البرازيلية التي تتهمه نصبت له "فخا".

ورغم "حساسية" تهمة الاغتصاب بحق شخصية بحجم نيمار، لم يتوان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن تقديم دعمه العلني للاعب قبل المباراة الودية ضد قطر (2-صفر)، ثم قام بزيارته في المستشفى لاحقا، ونشر بولسونارو على إنستاغرام صورة له مع نيمار مرفقا اياها بـ "أتمنى لك الشفاء العاجل والسريع"، فيما نشر اللاعب صورة لكاحله المتورم مع رسالة "بعد العاصفة يأتي الهدوء".