شكرا لقرائتكم شيكابالا يتواصل مع أندية الدورى للعب فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرازق شيكابالا على التواصل مع أندية الدورى الممتاز، بعد انتهاء اعارته مع فريق أبولون سميرنى اليونانى، تحسبًا لعد ضم الزمالك له فى الموسم المقبل وليضمن اللعب فى الموسم الجديد .

وكانت إدارة القلعة البيضاء قد قطعت وعدًا بعودة الأباتشى فى الموسم الجديد إلا أن ازدحام مركز صناعة اللعب قد يحول دون ذلك، ويعد أحد الملفات التى سيحسمها مجلس الزمالك بشكل نهائى خلال الفترة الجارية مع خالد جلال، لذلك لم يرفض شيكابالا العروض التى وصلت إليه من عدد من أندية الدورى الممتاز، مفضلاً إرجاء حسمها لحين استقرار إدارة ناديه بصورة نهائية حول إعادته فى الموسم الجديد من عدمه.