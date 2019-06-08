شكرا لقرائتكم الأهلى يرصد مليونى جنيه لترضية أحمد فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، على ترضية أحمد فتحى لاعب الفريق، والموافقة على طلبات اللاعب بشان تجديد عقده، والذى اراد رفع قيمة العقد من 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد. ورفض أحمد فتحى افتعال أى أزمة داخل الفريق فى الفترة الماضية نظراً لحساسية المرحلة ودخول الفريق فى منافسة شرسة على بطولة الدوري العام، خاصة بعد خسارة دورى أبطال افريقيا وتوديع الأميرة الافريقي من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب افريقي. وكان احمد فتحى لوح لمسئولى الأهلى على أنه تلقى أكثر من عرض مغر للرحيل ولكن الأحمر رفض رحيل اللاعب نظرًا لاحتياجات الفريق لخدماته فى الفترة المقبلة . Advertisements

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