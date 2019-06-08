إنبى يغلق باب الميركاتو الصيفيى أمام قطبى الكرة المصرية...

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جدة - عمرو شويل أغلق مجلس إدارة إنبى، باب الانتقالات الصيفية أمام الأهلى والزمالك فى الفترة القادمة، نظرًا لحاجة الفريق للاعبيه فى الفترة القادمة وتلبية احتياجات المدير الفنى على ماهر للموسم الجديد . وكان على ماهر طلب من مجلس إدارة إنبى غلق باب الانتقالات للاعبين الاساسين للفريق، نظرًا لاحتياجه لهم فى الموسم الجديد، و المنافسة على المربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز فى الموسم المقبل وليس مجرد البقاء فقط فى الدورى . Advertisements وسيعقد مجلس إدارة إنبى، منتصف الأسبوع الجارى، جلسة مع على ماهر لتحديد الاحتياجات بشكل نهائى مع إعداد قائمة الراحلين وسيتحفظ المجلس البترولى على إعلان قائمة الراحلين حيث لن يتم التفريط فى أي لاعب أو منحه الاستغناء الخاصة به إلا بضم لاعب بدلا منه يكون إضافة للفريق حتى لا يصدم النادى البترولى بالقيم المالية الكبيرة الخاصة باستقطاب اللاعبين فى الصيف القادم وسيلجأ النادى إلى الاعتماد أيضاً على الإعارات مجددا بعدما نجح الثنائى محمد أشرف روقا وأحمد رفعت فى تقديم مستويات جيدة خلال فترة استعارتهما من الزمالك بالموسم الحالى وسيتم تجديد المفاوضات مع النادى البترولى لتجديد تلك الإعارات فى الموسم الجديد.

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