شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد لتقديم عرض رسمى للإسماعيلى لشراء مدافعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادى الأهلى، للاستعداد على إرسال عرض رسمي لمجلس إدارة الإسماعيلى لشراء محمود متولى مدافع الفريق، خلال الفترة القادمة لتدعيم دفاعات الفريق الأحمر.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى رفضوا بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لحاجة الفريق له، وكان الأهلى دخل فى مفاوضات وقتها .

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وحصل الأهلى على توقيع محمود متولى لمدة 5 مواسم بل واستلم اللاعب مليون جنيه كمقدم تعاقد، خاصة وأن عقده مع الإسماعيلي ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأى ناد مجاناً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصبح الإسماعيلي مضطراً لبيع محمود متولى بعد فشل مساعى تجديد عقده مع النادي، وذلك لتحقيق استفادة مادية من وراء بيعه وتجنب رحيله مجاناً، خاصة وأن إدارة الأهلى ترصد قرابة الـ15 مليون جنيه لإتمام التعاقد مع مدافع الدراويش نظراً للحاجة الشديدة لخدماته لترميم خط الدفاع الذى عانى بشدة هذا الموسم.