الزمالك يلجأ للإعارات للهروب من لعنة رحيل النجوم في الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح الباب أمام عدد من اللاعبين المُعارين بجانب المرشحين للرحيل فى الموسم الجديد نحو الانتقال فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة على سبيل الإعارة وليس البيع النهائى. ويفضل مجلس إدارة النادى الأبيض، نظام الإعارة مع أى لاعب سيتقدم بعرض رسمى إلى إدارة النادى بشأن رغبته فى الرحيل، حتى يتم الحفاظ على نجوم الفريق، خاصة مع امتلاك مجموعة كبيرة من المعارين لن يتمكن النادى الأبيض من إعادتهم فى الموسم الجديد لازدحام قائمة الفريق، ولذلك سيتم اللجوء إلى نظام الإعارة مجددًا بعدما تم إعارة أكثر من 10 لاعبين هذا الموسم، حفاظا على نجوم الأبيض لتعاقدهم مع النادى بعدما حصلت فقط إدارة القلعة البيضاء على مصطفى محمد، مهاجم الفريق المنتهى إعارته لطلائع الجيش، مع إرجاء ملف باقى المعارين لحين عقد جلسة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

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