شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يقطع الطريق أمام القطبين بسبب "طلبات" على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى إنبى، غلق الباب أمام الأهلى والزمالك نحو استقطاب لاعبى الفريق البترولى الأساسيين فى فترة الانتقالات الصيفية، وذلك فى إطار خطة إدارة النادى البترولى لتلبية احتياجات على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى بشأن الموسم الجديد.

وطلب المدير الفنى لإنبى غلق الباب أمام رحيل أى لاعب من القوام الأساسى مع تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين فى مختلف المراكز مثل بديلا لعلى فوزى الظهير الأيمن الأساسى للفريق وظهير أيسر ورأس حربة بجانب 3 لاعبين على أقل تقدير فى خط وسط البترولى وسيخطر على ماهر إدارة إنبى إنه حال التفريط فى أي لاعب لا بد أن يتم توفير بديله أولا وعلى كفائة عالية للموافقة على ذلك.

وسيعقد مجلس إدارة إنبى، منتصف الأسبوع الجارى، جلسة مع على ماهر لتحديد الاحتياجات بشكل نهائى مع إعداد قائمة الراحلين وسيتحفظ المجلس البترولى على إعلان قائمة الراحلين حيث لن يتم التفريط فى أي لاعب أو منحه الاستغناء الخاصة به إلا بضم لاعب بدلا منه يكون إضافة للفريق حتى لا يصدم النادى البترولى بالقيم المالية الكبيرة الخاصة باستقطاب اللاعبين فى الصيف القادم وسيلجأ النادى إلى الاعتماد أيضاً على الإعارات مجددا بعدما نجح الثنائى محمد أشرف روقا وأحمد رفعت فى تقديم مستويات جيدة خلال فترة استعارتهما من الزمالك بالموسم الحالى وسيتم تجديد المفاوضات مع النادى البترولى لتجديد تلك الإعارات فى الموسم الجديد.