شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطمئن على جنش.. ويشارك فى التدريبات استعدادًا لتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على محمود عبد الرحيم جنش بعد إكتمال شفائه بعد وصوله للمنتخب مصاب بكدمة عقب مشاركته مع فريقه الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى، ليشارك فى التدريبات بصورة طبيعية مع ثلاثي حراس المرمى أحمد الشناوي ومحمد الشناوي و محمد أبو جبل.

كان جنش قد خاض مرانه الأول مع المنتخب تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكان اجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).