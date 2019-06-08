شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ تذكرتى تواصل بيع تذاكر كأس الأمم.. وتؤكد: بيانات الجماهير فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة تذكرتى فتح منافذها لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 21 يونيو الجارى بالقاهرة .

وأعلن مسئولو شركة تذكرتى، تأمين الموقع الذى تم طرحه مؤخراً لحجز وبيع تذاكر بطولة أمم افريقيا بوسائل تأمين قوية، منعا لأى عملية قرصنة على الموقع.

وأوضح مسئولو الشركة، أن تأمين الموقع ضد القرصنة هدفه الحفاظ على سرية بيانات الجماهير، وخاصة التى ستقوم بإدخال أرقام البطاقات الائتمانية للدفع الإلكترونى نظير الحصول على تذاكر أمم افريقيا 2019.

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وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها:

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس).

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com