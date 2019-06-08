تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات بتصفيات الأمم الأوروبية والودية. تصفيات كأس الأمم الأوروبية 03:00 ـ كرواتيا VS ويلز ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 2 HD 03:00 ـ آيسلندا VS ألبانيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 08:45 ـ بيلا روسيا VS ألمانيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD 08:45 ـ تركيا VS فرنسا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD Advertisements 08:45 ـ بلجيكا SV كازخستان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD 08:45 ـ اليونان VS إيطاليا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD مباريات ودية 01:00 ـ أوروجواي VS بنما 02:01 ـ الأرجنتين VS نيكاراجوا 06:00 ـ نيجيريا VS زيمبابوي

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