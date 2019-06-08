مونديال 2019 للسيدات: بداية واعدة للفرنسيات

حقق منتخب فرنسا في كرة القدم للسيدات بداية واعدة في المونديال الذي تستضيفه فرنسا حتى 7 يوليو، بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 4-صفر في المباراة الافتتاحية الجمعة. على ملعب بارك دي برانس العائد لنادي باريس سان جرمان وبمدرجات شبه ممتلئة، افتتح المنتخب المضيف التسجيل مبكرا عبر يوجين لو سوميه في الدقيقة التاسعة. باريس سان جرمان وبمدرجات شبه ممتلئة، افتتح المنتخب المضيف التسجيل مبكرا عبر يوجين لو سوميه في الدقيقة التاسعة. وأنهى المنتخب صاحب الأرض الشوط الأول بثلاثية Advertisements بعدما أضافت ويندي رينار هدفين من رأسيتين (35 و45+2). وفي الشوط الثاني، اختتمت قائدة المنتخب أماندين هنري المهرجان بتسجيلها الهدف الرابع قبل خمس دقائق من صافرة نهاية المباراة. وتضم المجموعة الأولى منتخبي النروج ونيجيريا اللذين يلعبان السبت. ويشارك في المسابقة 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات.

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