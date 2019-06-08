رياضة | تورونتو يهزم جولدن ستيت ويقترب من حسم لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تورونتو يهزم جولدن ستيت ويقترب من حسم لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تورونتو رابتورز في تحقيق الفوز على فريق جولدن ستيت واريوز، بنتيجة 105-92 في المباراة الرابعة بين الفريقين في منافسات نهائي سلسلة كرة السلة للدوري الأمريكي.

وبهذة النتيجة يتقدم فريق تورونتو رابتورز بثلاثة مباريات مقابل مباراة واحدة لفريق جولدن ستيت واريوز، ويتبقى مباراتين في السلسلة حتى الآن.

ويحتاج فريق جولدن ستيت للفوز في المباراتين المتبقيتين في السلسلة من أجل تحقيق التعادل في المباريات، بينما يحتاج فريق تورونتو للفوز في مباراة واحدة لحسم بطولة الدوري الأمريكي لهذا الموسم.