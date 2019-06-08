رياضة | متهمة نيمار بالاغتصاب تدلي بأقوالها أمام الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهمة نيمار بالاغتصاب تدلي بأقوالها أمام الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت الفتاة البرازيلية التي اتهمت مواطنها، نجم باريس سان جيرمان نيمار باغتصابها، اليوم الجمعة، بأقوال جديدة لها في أحد أقسام شرطة ساو باولو، في إطار التحقيق المفتوح في المسألة.

ومثلت العارضة ناجيلا مينديس دي سوزا (26 عاماً) اليوم الجمعة، أمام السلطات لتقديم المزيد من التفاصيل حول ما حدث في 25 مايو في أحد فنادق باريس الذي تؤكد أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء عليها فيه من قبل نيمار.

ووصلت العارضة محاطة بحشد من الصحافيين في سيارة بينما تغطي وجهها بسترة وبصحبة فريق من المحامين.

وكانت الشرطة قد استدعت منذ نحو أسبوع الفتاة التي أجلت مثولها أكثر من مرة.

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وفتحت الشرطة تحقيقاً جديداً عقب البلاغ الذي قدمته الفتاة ضد نيمار الذي يؤكد أن العلاقة الجنسية بينهما كانت بالتراضي.

وقالت العارضة رغم ذلك في مقابلة أنها سافرت إلى باريس للدخول في علاقة مع اللاعب، لكنها غيرت رأيها في اللحظة الأخيرة.

وعقب الإعلان عن القضية السبت الماضي، نشر نيمار مقطعاً على حساباته بشبكات التواصل يظهر فيه حوار دار بينه وبين الشابة ونشر صوراً حميمية لها.

ورغب نيمار عبر هذا في إظهار أن العلاقة بينهما كانت طبيعية عقب اللقاء الذي جمعهما، ووفقاً له كان بالتراضي.

وعقب نشر الفيديو الذي مسحته إنستغرام لانتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية، فتحت السلطات تحقيقاً آخر ضد نيمار لاعتبار أنه قد ارتكب جريمة إلكترونية مفترضة.