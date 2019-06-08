رياضة | أرسنال يعلن رحيل ويلبيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يعلن رحيل ويلبيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، رحيل مهاجمه الدولي داني ويلبيك عن صفوفه مع نهاية عقده، بعدما كان تأكد في وقت سابق مغادرة زميليه الحارس التشيكي بتر تشيك والمدافع السويسري ستيفان ليشتشتاينر.

ونشر آرسنال على موقعه الرسمي بياناً مقتضباً جاء فيه: "نشكرهم جميعاً على مساهماتهم للنادي ونتمنى لهم كل النجاح في المستقبل".

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وانضم ويلبيك (28 عاماً) إلى نادي "المدفعجية" عام 2014 قادماً من مانشستر يونايتد، وأحرز معه كأس إنجلترا عامي 2015 و2017 ودرع المجتمع (2017) بقيادة المدرب السابق الفرنسي آرسين فينغر.

ولاحقت لعنة الاصابات ويلبيك، آخرها تعرضه لكسر في الكاحل أمام سبورتنغ لشبونة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقد فوت آرسنال فرصة الفوز باللقب القاري بخسارته في المباراة النهائية أمام مواطنه تشيلسي 1-4.

ولم يفصح آرسنال عن الوجهة المستقبلية لمهاجمه، علماً بأن ويلبيك كرم من رئيس النادي تشيبس كيزويك على هامش المباراة الأخيرة لآرسنال على ملعب الإمارات أمام برايتون في الدوري الممتاز.