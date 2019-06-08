رياضة | شرط الأهلي لرحيل علي معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط الأهلي لرحيل علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو النادي الأهلي شرطاً وحيداً من أجل الموافقة على رحيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى علي معلول عرضًا من نادي أهلي جدة السعودي للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التونسي علي معلول برفضه مجلس إدارة القلعة الحمراء رحيله لأي من الدوريات العربية سواء الدوري السعودي أو غيره.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي لمعلول أن الشرط الوحيد لرحيله عن الفريق هو خوض تجربة الاحتراف الخارجي في أوروبا وليس الدوريات العربية.