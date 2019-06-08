شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجان الكاف تعاين ملاعب أمم أفريقيا للمرة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاين اليوم السبت، لجان من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – للملاعب الستة المخصصة لاستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.
وتقام مباريات أمم أفريقيا على 6 ملاعب وهي استاد القاهرة و الدفاع الجوي و السلام و الإسكندرية و الإسماعيلية و الجيش بالسويس.
كانت لجان الكاف قد زارت الملاعب الـ 6 أكثر من مرة و أثنت فى تقاريرها على الاستادات إلى جانب ملاعب التدريب ، وستقوم بالجولة الأخيرة غداً لتسلم الملاعب و الاستادات.
تشهد بطولة أمم أفريقيا 2019 مشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من 16 فريق .
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