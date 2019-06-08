لجان من الاتحاد الأفريقي تعاين ملاعب أمم أفريقيا اليوم...

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جدة - عمرو شويل تقوم لجان من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت بمعاينة الملاعب الستة المخصصة لإستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. كانت لجان الكاف قد زارت الملاعب الـ 6 أكثر من مرة و أثنت فى تقاريرها على الاستادات إلى جانب ملاعب التدريب ، وستقوم بالجولة الأخيرة غداً لتسلم الملاعب و الاستادات. Advertisements تقام مباريات أمم أفريقيا على 6 ملاعب وهي استاد القاهرة و الدفاع الجوي و السلام و استاد الإسكندرية و الإسماعيلية و الجيش بالسويس. تشهد بطولة أمم أفريقيا 2019 مشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من 16 فريق .

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