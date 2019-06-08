المنتخب الأولمبى يخوض ثانى تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديًا...

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جدة - عمرو شويل يقود شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اليوم مران الفريق لليوم الثانى على التوالى فى أوزبكستان استعداداً لمواجهة المنتخب وديته الأولى غدًا الأحد و الثانية يوم الثلاثاء فى إطار الأعداد لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل تحت 23 سنة و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. و أصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتي أوزبكستان وهم : 1. عمر رضوان 2. عمر صلاح 3. محمد صبحي 4. مصطفي شوبير 5. اسامه جلال 6. محمود الجزار 7. احمد رمضان 8. احمد ايمن 9. محمد عبدالسلام 10. محمد صادق 11. احمد سعيد 12. كريم العراقي 13. اكرم توفيق Advertisements 14-. احمد يوسف 15. غنام محمد 16. ناصر ماهر 17. امام عاشور 18. احمد حمدي 19. شريف رضا 20. عمار حمدي 21. صلاح محسن 22. ناصر منسي 23. مصطفي محمد 24. كريم يحيي 25. عمر مرموش 26. احمد ياسر ريان بينما قرر الجهاز الفني إستبعاد الرباعي رمضان صبحي و أحمد مصطفي و محمود مرعي و عبد الرحمن مجدي.

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