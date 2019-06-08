شكرا لقرائتكم وادى دجلة يطلب من مديره الفنى احتياجات الفريق فى الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى وادى دجلة، على طلب احتياجات المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم اليونانى تاكيس جونيس، ، سواء على الصعيد الفنى أو الإدارى، خاصة وأن مسئولو الفريق الدجلاوى يعكفون على المنافسة بشراسة على المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب الدورى بالموسم المقبل، بعد أن أنهوا الموسم الحالى محتلاً المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

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طلب وينتظر مسئولو دجلة، استلام التقرير الفنى الذى سيقوم بإعداده تاكيس جونيس خلال فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوعين، بعد انتهاء الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى، حيث سيشمل التقرير الفنى متطلبات الفريق فى المرحلة المقبلة من الناحية الفنية، والمركز التى ستحتاج لتدعيمات، وكذلك اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم لعدم الحاجة لهم فى الوقت الحالى.