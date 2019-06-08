شكرا لقرائتكم وادى دجلة يطلب من مديره الفنى احتياجات الفريق فى الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى وادى دجلة، على طلب احتياجات المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم اليونانى تاكيس جونيس، ، سواء على الصعيد الفنى أو الإدارى، خاصة وأن مسئولو الفريق الدجلاوى يعكفون على المنافسة بشراسة على المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب الدورى بالموسم المقبل، بعد أن أنهوا الموسم الحالى محتلاً المركز العاشر برصيد 10 نقاط.
طلب وينتظر مسئولو دجلة، استلام التقرير الفنى الذى سيقوم بإعداده تاكيس جونيس خلال فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوعين، بعد انتهاء الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى، حيث سيشمل التقرير الفنى متطلبات الفريق فى المرحلة المقبلة من الناحية الفنية، والمركز التى ستحتاج لتدعيمات، وكذلك اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم لعدم الحاجة لهم فى الوقت الحالى.
كانت هذه تفاصيل خبر وادى دجلة يطلب من مديره الفنى احتياجات الفريق فى الفترة المقبلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.