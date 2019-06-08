عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي من زيادة الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي لاعبي فريقه من زيادة الوزن خلال فترة الأجازة، مهدداً اللاعبين بفرض خصومات كبيرة عليهم حال مخالفة التعليمات فى هذا الشأن. ومن المقرر أن يخضع نجوم الأهلى لاختبار وزن فور العودة من الأجازة، وفقاً لتعليمات مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالتنسيق مع مساعده اليخاندرو مخطط الأحمال.

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