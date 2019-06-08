شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُجهّز عرضا رسميا لـ "متولى" الإسماعيلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو النادى الأهلى، لإرسال عرض رسمي لنظرائهم فى الإسماعيلي لشراء محمود متولى مدافع الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم دفاعات الفريق الأحمر فى الموسم المقبل.

وقطع مسئولو النادي الأهلى، شوطاً كبيراً مع نظرائهم بالإسماعيلي فى مفاوضات ضم محمود متولى، بعد الجلسات والاتصالات المكثفة على مدار الأيام الماضية، عقب رفض إدارة الدراويش إتمام الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية نظرًا للحاجة الفنية للاعب ، وحصل الأهلى على توقيع محمود متولى لمدة 5 مواسم بل واستلم اللاعب مليون جنيه كمقدم تعاقد، خاصة وأن عقده مع الإسماعيلي ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأى ناد مجاناً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصبح الإسماعيلي مضطراً لبيع محمود متولى بعد فشل مساعى تجديد عقده مع النادي، وذلك لتحقيق استفادة مادية من وراء بيعه وتجنب رحيله مجاناً، خاصة وأن إدارة الأهلى ترصد قرابة الـ15 مليون جنيه لإتمام التعاقد مع مدافع الدراويش نظراً للحاجة الشديدة لخدماته لترميم خط الدفاع الذى عانى بشدة هذا الموسم.