شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الكاف وافق على فتح ملف نادى القرن.. وأين دور السوشال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، إن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على فتح ملف نادى القرن، مطالبا جميع محبى الفريق الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعى بإرسال أية مستندات يروها فى مصلحة النادى الأبيض.

وتابع الغندور فى فيديو له عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى قائلاً:"المرة دى الاتحاد الأفريقى هيفتح الملف بجد، الزمالك لديه مستندات قوية وسيطالب بمسودات ومحاضر جلسات الكاف التى على أساسها اختيار نادى القرن وكيفية حسابه للنقاط".

يذكر أنه فى عام 2001 تسلم الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي جائزة نادي القرن والذى توج بها النادي الفريق الأحمر كونه أكثرالأندية الإفريقية تحقيقا للنجاحات والألقاب على مدار القرن العشرين بينما يطالب الزمالك بأحقيته فى هذا اللقب.