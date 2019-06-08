شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يُحدد طلبات دجلة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى وادى دجلة برئاسة المهندس ماجد سامى، من الخواجة اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تحديد متطلبات المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد الفنى أو الإدارى، خاصة وأن مسئولو الفريق الدجلاوى يعكفون على المنافسة بشراسة على المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب الدورى بالموسم المقبل، بعد أن أنهوا الموسم الحالى محتلاً المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وينتظر مسئولو دجلة، استلام التقرير الفنى الذى سيقوم بإعداده تاكيس جونيس خلال فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوعين، بعد انتهاء الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى، حيث سيشمل التقرير الفنى متطلبات الفريق فى المرحلة المقبلة من الناحية الفنية، والمركز التى ستحتاج لتدعيمات، وكذلك اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم لعدم الحاجة لهم فى الوقت الحالى، أو لكونهم لا يخدمون خطة اللعب التى يعتمد عليها الخواجة اليونانى ببناء الهجمة بداية من حارس المرمى، كما سيشمل التقرير الفنى تقييم جميع اللاعبين من حيث قدراتهم الفنية حتى يتثنى للإدارة تقييم العروض التى من المنتظر أن يتلقاها بعض لاعبى الفريق بعد تألقهم فى الفترة الأخيرة.