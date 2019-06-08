محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الجمعة العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
رسمياً.. ريال مدريد يعلن ضم هازارد حتى 2024
تنس.. الأحوال الجوية تؤجل نصف نهائي رولان جاروس 24 ساعة
الضربات تتواصل.. نيمار يخضع للتحقيق بعد موقعة الاغتصاب
تقارير تكشف فرصة صلاح في الحصول على الكرة الذهبية
نادال يحسم كلاسيكو التنس ويتأهل لنهائي رولان جاروس
رسميًا.. لجنة الحكام تعلن عن حكمي مصر أمام تنزانيا وغينيا
جوهرة آياكس إلى أين؟ صراع رباعي قد يجعله الأغلى.. وأسبوع لتحديد المصير
في إشارة إلى بقائهما.. ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بقيادة صلاح وماني
الأهلي يجتمع لبحث موقفه من استكمال بطولة الدوري
تصفيات يورو 2020.. انتصارات عريضة لإسبانيا وأوكرانيا والسويد
تقرير.. رئيس الكاف بين قانون افتراض البراءة وإغلاق التحقيقات والإقامة الجبرية
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة| صفقة جديدة للريال.. بقاء صلاح في ليفربول.. والأحوال الجوية تؤجل نهائي رولان جاروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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