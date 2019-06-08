الأهلي يجتمع لبحث موقفه من استكمال بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا في الخامسة من عصر اليوم السبت بمقره في الجزيرة؛ لمناقشة موقفه من استكمال بطولة الدوري.

و كان الأهلي أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة خطره فيه بقرارات مجلس الإدارة، والتي جاء على رأسها عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية.

ولكن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الأهلي أمام نظيره المقاولون والزمالك إلى بعد بطولة كأس أمم أفريقيا.

مسؤولو الأهلي انتظروا ردًا من اتحاد الكرة على خطابهم ولكن لم يكن هناك جديدًا ليقرروا الاجتماع اليوم السبت لبحث موقفهم من استكمال مباريات الدوري.