المقاولون العرب يفاوض مدافع الأهلي

دخلت إدارة نادى المقاولون العرب، فى مفاوضات مع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى فى الموسم الجارى، بالإضافة إلى رغبة إدارة الكرة فى بيعه أو إعـارته خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان علاء قد شارك فى عدد قليل من مباريات الدورى العام هذا الموسم، لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه، لذلك فأن جهاز الكرة أوصى بإعارته لأى نادٍ محلى أو بيعه، لاسيمًا مع الرغبة العارمة داخل الأهلى بضم مدافع من أصحاب الخبرات.
ويرغب المقاولون العرب فى ضم علاء خلال الصيف الجارى، لتدعيم دفاعاته، خاصة أن عماد النحاس مدرب الذئاب، قرر الاستغناء عن بعض اللاعبين من الخط الخلفى فى فريقه.
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