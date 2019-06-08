رياضة | باريس سان جيرمان يغري هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يغري هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان يواصل محاولاته لضم الهولندي ماثياس دي ليخت نجم وقائد آياكس أمستردام الهولندي في فترة سوق الإنتقالات هذا الصيف.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية بأن باريس سان جيرمان عرض على دي ليخت راتب بلغت قيمته 15 مليون يورو سنوياً وهو تقريباً ضعف الراتب الذي قدمه برشلونة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان رصد 90 مليون يورو لضم دي ليخت بينما لا يزال اللاعب يحلم بالإنتقال إلى صفوف البلوجرانا.

وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن كلا من يوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول قد انسحبوا من سباق التعاقد مع دي ليخت.

يذكر أن ماثياس دي ليخت صاحب الـ19 عاماً انضم الى آياكس في 2009 في حين يلعب مع الفريق الأول منذ عام 2016 وخاض مع أياكس 117 مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف.