رياضة | عاجل.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم موقف استكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم موقف استكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعا في الخامسة من عصر اليوم السبت في الجزيرة لمناقشة استكمال بطولة الدوري.

وأرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة يفيد بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية.

مسئولو الاتحاد لم يتخذوا أي قرار للرد على الأهلي، ليقرر على آثر ذلك النادي الاجتماع اليوم السبت لبحث موقفهم من استكمال مباريات الدوري.