اتحاد السلة يدرب منسوبيه على الإحصاء

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) ينظم الاتحاد السعودي لكرة السلة 3 دورات تدريبية في الإحصاء، بهدف تطوير الكوادر الفنية والإدارية للمهتمين في مجال اللعبة في 3 مدن سعودية. ينظم الاتحاد السعودي لكرة السلة 3 دورات تدريبية في الإحصاء، بهدف تطوير الكوادر الفنية والإدارية للمهتمين في مجال اللعبة في 3 مدن سعودية. الدورة الأولى ستقام في مدينة جدة خلال الفترة 29-30 من شهر شوال الجاري، والدورة الثانية في المدينة المنورة من 1-2 من شهر ذي القعدة، والدورة الثالثة في الرياض خلال الفترة 3-4 من شهر ذي القعدة، ويتم التسجيل عن طريق إيميل الاتحاد السعودي لكرة السلة [email protected] وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإحصاء والمدربين فتحي القصاب أن هذه الدورات تأتي تحت مظلة الاتحاد الدولي وتسبق الدورات اختبارات عبر موقع الاتحاد الدولي وتأتي ضمن اهتمامات الاتحاد السعودي لكرة السلة بالكوادر الإدارية والفنية لتطويرها ورفع المستوى بما يتناسب مع المرحلة القادمة.



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