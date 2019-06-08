خيمي يرفض الرئاسة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) في الوقت الذي حددت فيه هيئة

في الوقت الذي حددت فيه هيئة الرياضة يوم غد (الأحد) موعدا لفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية نادي الوحدة ووسط مطالبات جماهيرية بترشح حاتم خيمي، أكد لـ«الخليج 365» رفضه بالدخول في انتخابات النادي الرئاسية وقال، سأقف مع إدارة قادمة أيا كان شكلها ولونها فأنا ابن هذا الكيان، وتحت خدمته في أي وقت. وكشفت مصادر خاصة لـ«الخليج 365»، أن هناك مشاورات تجري حاليا بين كتل وحداوية من أجل الاتفاق على قائمة واحدة تجتمع فيها قوة الشارع الوحداوي في مكة من مال وفكر إداري وكروي وفني واقتصادي وتتم تزكية هذه القائمة من أجل ضمان إدارة قوية تستطيع التغلب على التحديات المالية التي تواجه النادي في كافة ألعابه.

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