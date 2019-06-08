شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تفتح أبوابها للانتخابات غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

في الوقت الذي تفتح فيه الأندية الرياضية غدا (الأحد) أبوابها لانتخابات الرئاسة وتنتظر ترشيح الأسماء لرئاسة وعضوية مجالس الإدارات، طالب رياضيون ومتخصصون بضرورة عقد مؤتمر صحفي يتم فيه شرح مفصل للوائح الجديدة وتلقي أسئلة الأندية وكل المهتمين للرد على أجاباتهم، كما يرى بعضهم ضرروة أن يكون 50 % من مجالس إدارات الأندية من العاملين فيها والمتخصصين، ووضع ضوابط سداد رسوم العضوية.

وفي البداية، قال الناقد الرياضي والدولي السابق سعدون حمود إن اللائحة الجديدة للأندية بحاجة لبعض الوقت حتى يتم التأقلم عليها من قبل المهتمين بالمجال الرياضي خصوصا أن هناك بعض اللوائح التي تظهر لأول مرة في مجالنا الرياضي كالرئيس التنفيذي والمدير المالي، واقترح أن يكون هناك تخصص لأعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون كل عضو مسؤولا عن لعبة محددة في النادي طوال الأربع سنوات، وتسأل حمود عن مرجع الرئيس التنفيذي للنادي هل الهيئة العامة للرياضة، أو الجمعية العمومية، مفضلا أن يكون مرتبطا ارتباطا كليا بالهيئه العامة للرياضة، وتابع أتمنى أن يكون هناك مؤتمر صحفي يظهر للجميع عن اللوائح الجديدة، وتتم فيه الإجابة عن جميع الاستفسارات التي بحاجة إلى إيضاح خصوصا أن بعض النقاط لم تفصلها تفصيلا كاملاً.

وأشاد عضو مجلس إدارة نادي القادسية مدير منتخب الناشئين السابق عبدالله جاسم، باللائحة الجديدة للأندية الرياضية والتي أعلن عنها من قبل الهيئة العامة للرياضة، وقال توجد العديد من القرارات الجديدة والتي تصب في مصلحة الأندية الرياضية مثل منصب رئيس تنفيذي للنادي يكون هو صاحب القرار الأول، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الرئيس التنفيذي سوف يكون متفرغا تفرغا تاما لإدارة النادي، وهل سوف يحصل على راتب شهري من قبل الهيئة العامة للرياضة، خصوصا أنه سوف يكون متفرغا لإدارة المنشأة، ولا يمكن أن يضحي بعمله أو مستقبله إلا بوجود مميزات يحصل عليها الرئيس التنفيذي، كما طالب الجاسم بضرورة مراعاة الخبرة التي تكون بديلا للشهادة الجامعية لرئاسة النادي قائلا: «بخصوص الشهادة الجامعية للمرشح لرئاسة النادي، الأفضل أن تكون هناك استثناءات، فمثلا من خدم في العمل الإداري داخل الأندية لمدة لا تقل 6 سنوات يستثنى من ذلك الشرط». واقترح جاسم تشكيل لجنة من قبل عدد من ذوي الخبرة الرياضية الذين مارسوا العمل الإداري داخل الأندية برئاسة الدكتور عبدالرزاق أبو داود، لمناقشة بعض اللوائح التي تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للرياضة، خصوصاً أن هناك لوائح يجب أن تفصل بشكل دقيق ويتم توضيحها للشارع الرياضي بكل وضوح وشفافية.