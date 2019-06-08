Super ShowDown تنير سماء الجوهرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شهدت جدة مساء أمس (الجمعة)، أكبر حدث رياضي عالمي في منافسات «دبليو دبليو إي سوبر شوداون» (WWE Super ShowDown)»، على لقب الإنتركونتيننتال الذي أحرزه فين بالور ولقب اليونيفيرسال ولقب «WWE» وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله

شهدت جدة مساء أمس (الجمعة)، أكبر حدث رياضي عالمي في منافسات «دبليو دبليو إي سوبر شوداون» (WWE Super ShowDown)»، على لقب الإنتركونتيننتال الذي أحرزه فين بالور ولقب اليونيفيرسال ولقب «WWE» وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، ضمن الاتفاقية التي وقّعتها الهيئة العامة للرياضة مع «WWE». وشهد عرض «دبليو دبليو إي سوبر شوداون» نزالاً أقيم لأول مرة جمع نجمي قاعة المشاهير في «WWE» غولدبيرغ وأندرتيكر، كما استمتعت الجماهير بنزال تريبل إتش وراندي أورتن الذي حقق الفوز على منافسه في الحدث الكبير، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ «WWE»، إذ اجتمع 50 نجماً أظهروا مهاراتهم وقدراتهم القتالية على حلبة جدة، بالإضافة إلى مواجهات حماسية أخرى بين برون سترومان ضد بوبي لاشلي، ونزال على لقب الإنتركونتيننتال بين «ذا ديمون» فين بالور ضد أندرادي، ونزال على لقب اليونيفرسال بين سيث رولينز وبارون كوربن، ونزال على لقب «WWE» بين كوفي كينغستون ودولف زيغلر، وشين ماكمان ضد رومان رينز، ولارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي.

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