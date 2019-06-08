شكرا لقرائتكم إدارة الإنتاج الحربى تجتمع بالجهاز الفنى للفريق لتحديد قائمة الراحلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجتمع مسئولى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى، مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، فى جلسة اليوم السبت لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج وأيضاً مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الاعداد .
وانهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.
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