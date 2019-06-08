تنزانيا أول منتخب يصل القاهرة للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية 2019

كتب أحمد عصام
وصلت بعثة منتخب تنزانيا إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.
وأصبح المنتخب التنزانى أول فريق يصل القاهرة للمشاركة فى البطولة التى تنطلق بعد أسبوعين، حيث تعد تلكالمشاركة هى الثانية فى تاريخ الفريق الذى يقوده المدرب النيجيرى إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق، والذى استدعى 32 لاعبًا للقائمة الأولية ومن بينهم يحيى زايد مهاجم الإسبماعيلى قبل الاستقرار على 23 لاعب فقط للمشاركة فى...
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