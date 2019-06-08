شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يكثف مفاوضاته مع "أوسة" للتجديد بناءً على رغبة جونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو نادى وادى دجلة، مفاوضاتهم مع محمد عبد المنصف حارس المرمى، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءًا على توصية من تاكيس جونيس، الذى اشترط استمرار "أوسة" مع الفريق الدجلاوى فى الموسم المقبل، قبل أن يوقع على عقود استمراره –جونيس- لمدة موسم أخر.

ويعد "أوسة" من أهم العناصر الأساسية ويعتمد عليه المدير الفنى بشكل اساسى لتطبيق خطته التى تعتمد على بناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولاً لمرمى الخصم.

محمد عبد المنصف، كان قد فضّل عدم حسم أمر تجديد تعاقده مع نادى وادى دجلة في الوقت السابق، وتأجيله خاصة فى ظل العروض العديدة التى تلقاها مؤخرًا من أندية بالدورى الممتاز كان على رأسهم الإسماعيلى، وذلك فى انتقالات يناير الماضى، إلا أن المسئولون بالنادى الدجلاوى أعادوا فتح الملف من جديد، لحسمه، حتى لا يتلقى الحارس عروضًا مغرية فى الفترة الحالية تدفعه للرحيل عن عرين الغزلان، خاصة وأن عبد المنصف تربطه علاقة وطيدة بمسئولو دجلة والجهاز الفنى، ومن المنتظر أن تعقد جلسة بين المسئولين والحارس خلال الأسبوع المقبل لحسم هذا الملف بشكل نهائى.