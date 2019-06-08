شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يطلب تقرير من طبيب الزمالك عن حالة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب خالد جلال المدير الفنى للزمالك، تقرير من محمد أسامة طبيب الفريق عن حالة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الذى يخوض برنامج تأهيلى فى الوقت الحالى تمهيداً للعودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض. ويرغب خالد جلال فى الاستعانة بمصطفى فتحى بداية من عودة تدريبات الفريق الأبيض بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 10 أيام عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة فى الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1. وجاءت رغبة خالد جلال فى الاستعانة بفتحى لوضع برنامجا له للوصول إلى أفضل جاهزية خلال فترة توقف الدورى الحالية حتى يتواجد مع الأبيض فى الثلاث مواجهات المتبقية للأبيض بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى. وكان مصطفى فتحى قد خضع لجراحة فى الركبة بألمانيا ثم خاض برنامجا تأهيليا بعد ذلك من أجل تجهيزه للعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض خلال الشهر الجارى.

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