حمادة صدقى يجتمع مع مسئولى الجونة الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حمادة صدقى المدير الفنى للجونة، جلسة مع مسئولى الجونة الاسبوع المقبل لتحديد موقفه والتجديد لقيادة الفريق الساحلى الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز بعد نهاية عقدة وتحديد متطلبات الفريق من التعاقد مع لاعبين لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة . ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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