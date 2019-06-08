فيديو.. الزمالك مع الحكام الأجانب قصة لم يكتب لها النجاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتل فريق الزمالك بقيادة خالد جلال المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات ضمن مؤجلات البطولة خلال المشاركة بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية . وقررت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الإعتماد على الحكام الأجانب في المباريات المقبلة للفريق خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدوري المصري . ونرصد نتائج فريق الزمالك خلال ادارة الحكام الاجانب لمبارياته لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراة واحدة فقط وفقد الفريق 11 نقطة فى صراع المنافسة على حصد بطولة الدورى الممتاز . Advertisements وسكن شباك الفريق الأبيض 7 أهداف وتمكن من أحراز 10 أهداف بنسبة فوز 37.5 % ولك يكتب لها النجاح للفريق خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز .

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