شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحصن خالد قمر من العروض "المغرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فتح مسئولي الاتحاد السكندري، ملف التجديد لخالد قمر مهاجم الفريق بعد العروض المغرية التي تلقاها اللاعب من العديد من الأندية خلال الفترة الحالية، بعد ظهوره بمستوي مميز مع زعيم الثغر خلال الموسم الحالي ونجح في احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدف.

وينتهي تعاقد خالد قمر مع زعيم الثغر بنهاية الموسم المقبل، مما يدفع مسئولي النادي علي تجديد تعاقد اللاعب مبكراً حيث له الأحقية التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية بدون أي مقابل.