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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل مسئولو الزمالك، خوض الفريق الأبيض لمعسكر فى إحدى الدول العربية خلال فترة الإعداد التى ستتم إقامتها استعدادًا لمواجهات الفريق المتبقية فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى الأهلى.

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