شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 7 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 7 / 6 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الجونة يستعجل رد الأهلى على تمديد إعارة 4 لاعبين

طلب مسئولو نادى الجونة من نظرائهم فى الأهلى الرد على الطلب الذى تقدم به الفريق الساحلى لتجديد إعارة الرباعى أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأحمد حمدى.

سوبر كورة: الأهلى يراقب مهاجمين من أورجواى وكولومبيا والأرجنتين

تلقى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى "سيديهات" لأكثر من مهاجم أجنبى من أجل اختيار أحدهم تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.. لقراءة التفاصيل

الأهلى يعلق على العروض السعودية والإماراتية لضم "معلول"

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن النادى لم يتلق عروضاًَ رسمية لضم على معلول ظهير أسير الفريق، كما تردد فى الفترة الماضية، موضحاً أن الأهلى سيُعلن أى عروض تأتى للنادى حال وصولها بشكل رسمى.

الأهلى يخصم غرامة الخناقة من قيمة راتب شهر يونيو لرمضان ومحارب

خصم مسئولو الأهلى قيمة الغرامة الموقعة على ثنائي الفريق رمضان صبحي وإسلام محارب من راتب شهر يونيو، بعد اتخاذ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرارًا بتغريمهما على خلفية الخناقة التي نسبت بينهما فى المران فى أحد تدريبات الفريق منذ قرابة الأسبوع، استلزمت تدخل بعض لاعبي الفريق وأفراد من الجهاز الفني لإنهاء الأزمة سريعًا.

24 ساعة إجازة زواج لصلاح محسن مهاجم الأهلى

يحصل صلاح محسن مهاجم الأهلى على إجازة 24 ساعة فقط، بعد إتمام زواجه أمس الخميس فى حضور عدد من نجوم الرياضة وزملائه فى الفريق الأحمر، حيث من المقرر أن يسافر اللاعب لأوزبكستان للحاق بمعسكر المنتخب الأولمبي.