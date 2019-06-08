دليل جديد علي اقتراب دي ليخت من إياكس الهولندي

اقترب نادي برشلونة الاسباني من ضم المدافع الهولندي ماتايس دي ليخت لاعب نادي اياكس الهولندي. اكدت صحيفة الماركا الاسبانية ان Advertisements برشلونة قدم بالفعل عرضه النهائي لمينو رايولا وكيل دي ليخت وينتظر قرار برشلونة قدم بالفعل عرضه النهائي لمينو رايولا وكيل دي ليخت وينتظر قراراللاعب في الأسبوع المقبل . واشارت الصحيفةالى ان برشلونة يرفض زيادة المقبل المادي في ضم الاعب. ويذكر ان برشلونة قدم عرض لنادي اياكس لشراء اللاعب مقابل 75مليون يورو

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