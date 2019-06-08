بعثة اتحاد الكرة تعود من فرنسا بعد حضور عمومية "فيفا"

تعود اليوم بعثه اتحاد الكره برئاسه المهندس هاني ابو ريده قادمه من فرنسا بعد حضور الجمعيه العموميه للفيفا والاجتماع مع المكتب التنفيذي للكاف عقب الافراج عن احمد احمد رئيس الاتحاد عن مع المكتب التنفيذي للكاف عقب الافراج عن احمد احمد رئيس الاتحاد عنمكتب مكافحه الفساد علي ضوء بلاغ عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الذي تم اقالته مؤخرا. وبحث الاجتماع اخر استعدادات بطوله الامم الافريقي المقرر اقامتهابمصر يوم 21يونيو الحالي

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