رياضة | بعد التعاقد مع هازارد.. زيدان يطالب بيريز بـ3 صفقات (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعاقد مع هازارد.. زيدان يطالب بيريز بـ3 صفقات (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني منذ قليل التعاقد الرسمي مع البلجيكي هازارد من تشيلسي ليضم للفريق خلال الصيف الجاري.

وحسم ريال مدريد الصفقة مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات وسيتم الإعلان عن الصفقة وتقديم اللاعب للجماهير يوم الخميس.

واشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طلب من بيريز ضرورة إنهاء 3 صفقات جديدة في الفترة الحالية.

وطلب زيدان من بيريز سرعة إنهاء التعاقد مع الظهير الإيسر ميندي لاعب ليون الفرنسي بالإضافة لحسم التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط اليونايتد بالإضافة للتعاقد مع جناح سريع ممثل في واحد من الثنائي محمد صلاح أو ساديو ماني.