رياضة | إنفانتينو يشيد بدور مصر في التحضير لبطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفانتينو يشيد بدور مصر في التحضير لبطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، باستعدادات مصر والحكومة المصرية واللجنة المنظمة لانطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، والتي تقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19يوليو المقبلين.

وعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة جلسة مع رئيس الاتحاد الدولي على هامش افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات بفرنسا وأطلعه على استعدادات مصر للبطولة.

وأكد أبو ريدة لرئيس الفيفا، أن مصر تستعد لإبهار العالم بواحدة من أفضل النسخ في تاريخ بطولات كأس أمم إفريقيا، حيث أشاد إنفانتينو بالاستعدادات مؤكدا على ثقته الكاملة في قدرة مصر على إقامة بطولة تاريخية بمعنى الكلمة.