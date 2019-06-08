الامارات | الجزيرة يوسّع دائرة اختيار المدرب

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يوسّع دائرة اختيار المدرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر بنادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم» إن شركة كرة القدم بالنادي ستعقد اجتماًعا مهماً، خلال أيام لبحث بعض السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب لاختيار الأفضل منهم لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفاً للهولندي داميان هيرتوج، الذي تمت إقالته بنهاية الموسم المنصرم.

وقال المصدر إن «شركة كرة القدم بالتنسيق مع اللجنة الفنية بالنادي فتحت باب المفاوضات مع عدد آخر من المدربين الأجانب، بخلاف الهولندي جيوفاني فان برونكهورست المدير الفني لفريق فينورد ومواطنه فيليب كوكو المدير الفني السابق لفريق فنربخشة التركي ومساعد المدير الفني للمنتخب الهولندي واللاعب السابق لفريق الجزيرة، مشيراً إلى أن هناك بعض الأسماء من مدربين أوروبيين آخرين من غير الجنسية الهولندية تم عرضها على اللجنة الفنية بالنادي لدراسة السير الذاتية لهم».

Advertisements

وأكد المصدر أن «المدير الفني الجديد سيتم الإعلان عنه قريباً من أجل تولي قيادة الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، التي ستبدأ بالمعسكر الخارجي الذي سيقام في هولندا، اعتباراً من يوم 20 يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، والذي سيقام على مرحلتين تُقام الأولى في مدينة فاخينينجن لمدة 10 أيام، على أن تقام المرحلة الثانية يوم 30 يوليو في مدينة أوستربيك، وسيخوض فريق الجزيرة خلال المعسكر خمس مباريات ودية على أن يستكمل الفريق فترة إعداده للموسم الجديد بعد عودته إلى أبوظبي».

من جهة أخرى، قال المصدر إن «شركة كرة القدم بالنادي لم تعلن رسمياً حتى الآن عن صفقة انتقال لاعب خط وسط فريق الوحدة سلطان الغافري إلى الجزيرة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام، بعد التوقيع على عقد انضمامه إلى الجزيرة، بالإضافة إلى أن هناك مفاوضات جارية الآن مع عدد من اللاعبين الأجانب لتعويض الثلاثي الغاني أرنست أسانتي والبرازيلي ليوناردو بيريرا والمغربي ناصر بارازيت، الذين تم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم المنصرم، وستتضح الأمور خلال أيام قبل بدء المعسكر الخارجي».

• الإعلان الرسمي عن صفقة سلطان الغافري خلال أيام.