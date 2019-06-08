الامارات | المجرية موكسنكا بطلة الجولة الرابعة لمونديال «أم الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن المجرية موكسنكا بطلة الجولة الرابعة لمونديال «أم الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت الفارسة المجرية فيفيان موكسنكا على صهوة الجواد «بيوني دو لا ردوس» لفيليب منير، وبإشراف «أي إس الارد»، بطلة للجولة الرابعة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 2120 متراً، والبالغة جائزته 10 آلاف يورو، والتي أقيمت أول من أمس بمضمار «وريجيم» البلجيكي، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة)، وبالتزامن مع عام التسامح.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

واجتذبت الجولة الرابعة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين سبعة فرسان من النرويج، وإيطاليا وقبرص، والمملكة المتحدة، وبولندا، والمجر والدنمارك.