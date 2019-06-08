الامارات | 10 انتقالات غير متوقعة في تاريخ الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 انتقالات غير متوقعة في تاريخ الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح نادي العين الانتقالات الصيفية لموسم 2018-2019، إثارة كبيرة، بعدما أعلنت شركة الكرة في «الزعيم» عن التعاقد مع البرازيلي كايو كانيدو، قادماً من نادي الوصل، مقابل ستة ملايين دولار، إذ انضم لاعب «الإمبراطور» السابق، إلى 10 انتقالات غير متوقعة في تاريخ دوري الخليج العربي منذ بداية عصر «المحترفين» تستعرضها «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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